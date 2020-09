Guglionesi, il circolo dem ringrazia l'ex assessore all'Ambiente D'Onofrio

GUGLIONESI. Il circolo del Partito democratico di Guglionesi, col segretario Marcantonio, iscritti e direttivo, ringrazia la sua iscritta nonché l'ex assessore all'ambiente Giuseppina D'Onofrio per il lavoro svolto in questi due anni con l'amministrazione del sindaco Mario Bellotti, per il rispetto coscienzioso messo in ogni lavoro e progetto, per la disponibilità dimostrata in ogni problema e nell'ascolto dei cittadini.

«La tua predisposizione all'ascolto generoso e la caparbietà hanno segnato passi notevole nei progetti locali che non verranno rimpiazzati con facilità. Anche se questa avventura è cessata, il cammino con il tuo volere può essere ancora lungo verso il bene della nostra comunità anche se i tempi sono duri e tortuosi, siamo comunque certi che continuerai ad essere parte attiva all'interno del Partito Democratico e ad esserne parte integrante del sirettivo. Grazie di tutto».