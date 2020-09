Fca Plastics Unit, i Cobas pronti allo sciopero

ATESSA. Fca Plastic Unit, i Cobas pronti allo sciopero:

"Si parla tanto di industria 4.0, in realtà e' solo grazie alla buona volontà dei lavoratori, che si riesce a realizzare la produzione giornaliera. Infatti assistiamo ogni giorno a mancanze aziendali che riflettono l'uso “PASTICCIATO” degli IMPIANTI!!

Bisogna investire in innovazione e formazione , se si ha come obiettivo la crescita della produttività per unità lavorativa e non nella “Spremitura” dei lavoratori, negando aumenti salariali, diritti sindacali e insufficienti misure a difesa della salute ! I lavoratori sono persone ed hanno bisogno di rispetto fattivo e di “BENESSERE” Certo non si raggiungono tali obiettivi con “ANSIA DA PRESTAZIONE LAVORATIVA!”

Per questi motivi riteniamo di confermare lo sciopero :

di tutti i sabati lavorativi, su ogni turno produttivo ( del 03; 10; 17; 24 e 31) mese di ottobre 2020alla Fca Plastics Unit;

sui recuperi e straordinari di tutte le domeniche , su ogni turno produttivo (del04; 11; 18 e 25) mese di ottobre 2020 alla fca plastics unit;

su tutti i recuperi e straordinari sui riposi individuali in tutto il mese di ottobre 2020 alla Fca Plastics Unit".