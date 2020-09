Contagio a San Martino, Di Matteo: è operatore della casa di riposo già in isolamento

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Il Dipartimento di Prevenzione della Asrem ci ha comunicato un altro caso di positività di una nostra concittadina. Si tratta di una operatrice della Casa di Riposo di Portocannone. Sta bene ed era già in isolamento». Si è espresso così il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, dopo il nuovo contagio emerso in paese.