Festa della Madonna della Difesa a Casacalenda

CASACALENDA. Ricorre oggi la solenne festività in onore della Madonna della Difesa con la celebrazione delle sante messe nell'arco di tutta la giornata: ore 8.00 don Gianfranco Lalli (rettore del santuario diocesano), ore 9.00 mons. Gabriele Tamilia, ore 10.00 don Michele di Legge, ore 11.00 S.E. Mons. Gianfranco De Luca, ore 16.00 don Claudio Cianfaglioni, ore 17.00 don Antonio Giannone, ore 18.00 p. Roberto Quero. Confessioni: ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00.

Disposizioni di sicurezza per emergenza sanitaria In caso di bel tempo, le Sante Messe saranno celebrate sul sagrato (200 posti) per facilitare la partecipazione dei pellegrini secondo le norme di distanziamento Covid-19. L’accesso al Santuario, per la visita alla Madonna, sarà regolamentato dalla Protezione Civile locale. In caso di maltempo, le Sante Messe saranno celebrate nel Santuario potendo accogliere solo 60 (sessanta) persone per ogni celebrazione in conseguenza alle misure di distanziamento Covid-19.