Centro mobile di revisione per i mezzi dei Vigili del fuoco in Molise

CAMPOBASSO. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è dotato dal 2010 di alcuni Centri Mobili di Revisione per Veicoli al fine di provvedere direttamente agli accertamenti tecnici, dei mezzi VF ed in particolare, con cadenza annuale per i veicoli al di sopra dei 35 quintali come quelli adibiti al soccorso, rilasciando idonea documentazione attestante la revisione. Ciò al fine di poter sottoporre a collaudo l'intero parco veicoli in questi Centri Mobili riducendo i tempi per le revisioni ed ottenendo anche un notevole risparmio di risorse economiche.



È per questo motivo che nei giorni scorsi, nei Comandi del Molise è sostato il Centro Revisioni in dotazione alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria; con due operatori addetti al collaudo di Lamezia Terme e insieme ad un ingegnere del Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, unico in Regione Molise autorizzato alla firma degli atti per le revisioni di mezzi del 115, avendo preliminarmente superato un apposito corso di

qualificazione professionale, sono state effettuate le revisioni del parco mezzi isernino, il 21 e 22 settembre, e successivamente, il 23, 24 e 25, anche il parco auto dei Vigili del fuoco di Campobasso.