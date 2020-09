Aida Romagnuolo relatrice della proposta di legge sulla gestione delle risorse idriche

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, si è riunita oggi la III Commissione permanente che ha programmato, in attesa dello svolgimento delle varie fasi dell’esme di rito finalizzato all’espressione del parere previsto dal Regolamento consiliare, della proposta di legge regionale n. 33, recante: "Norme in materia di difesa del suolo e del demanio idrico, tutela della costa e degli abitati costieri”, l’audizione del Dirigente regionale competente per materia.

Il Presidente D’Egidio ha quindi provveduto a nominare, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea legislativa, il Consigliere Aida Romagnuolo, relatore della proposta di legge n. 130 di iniziativa del Consigliere D’Egidio, “Disposizioni per il governo delle risorse idriche”, e il Consigliere Valerio Fontana relatore del provvedimento relativo alla “Variante generale al vigente regolamento edilizio del Comune di Tufara con annesso programma di fabbricazione. Adeguamento alle prescrizioni indicate dalla Terza Commissione consiliare permanente. Integrazione D.G.R. n. 94 del 25 marzo 2019. Fase istruttoria. Richiesta realizzazione intesa. Art. 4 L.r. n. 7/1973”. L’esame di ciascun provvedimento è quindi rinviato alle prossime sedute della Commissione.