FenImprese Campobasso ha rinnovato le cariche sociali

CAMPOBASSO. L’assemblea FenImprese Campobasso (Federazione nazionale imprese-industria-sanitá- turismo), lo scorso 22 settembre ha rinnovato le cariche sociali. Confermato nel ruolo di presidente Marco Callegaro, mentre l’Avv. Ferdinando Galasso avrà le funzioni di direttore e Agnese D’Agnilli di vice presidentessa.

“Ringrazio per la scelta ricaduta sulle nostre persone - il commento della neo vice presidentessa- . FenImprese è la dimostrazione che i giovani possono fare strada anche nel territorio molisano”. “Crediamo nell’energia che i giovani sono in grado di dare e siamo pronti a impegnarci al massimo per sostenerli”, le parole del direttore Galasso.

Durante l’assemblea si è inoltre discusso di nuove iniziative da promuovere e dei metodi da attuare per garantire una presenza più massiccia della Federazione al fianco dei soci e di tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa importante realtà associativa