PORTOCANNONE. Sono partiti oggi, dopo un complesso iter istruttorio-progettuale determinato dal volume della gara d'appalto (oltre 1 milione di euro) e rallentato non poco dall'emergenza Covid, i lavori per il secondo e conclusivo lotto per il miglioramento sismico ed adeguamento degli impianti del complesso scolastico di via Jovine, sede della Scuola Primaria e Secondaria.



«Dopo la impermeabilizzazione del tetto, conclusa nello scorso autunno, prende quindi avvio questa seconda fase di lavori che ci consentirà di restituire ai nostri ragazzi una scuola sicura ed a misura di studente, in cui potranno finalmente tornare ad esercitare in pienezza il loro diritto allo studio.

Ad annunciarlo il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.