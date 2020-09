In 5 davanti a un locale senza mascherina, fioccano multe

ISERNIA. Continuano i controlli effettuati dai Carabinieri di Isernia finalizzati al rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal prefetto della Provincia, Vincenzo Callea, continuano ad estendere i controlli nell’ambito della giurisdizione al fine di verificare il rigoroso rispetto delle disposizioni che disciplinano l’uso delle mascherine e vietano gli assembramenti.



Nella serata di ieri, in un quartiere popoloso della città, i militari hanno sottoposto a verifica un gruppo di 5 persone che sostava nei pressi di un esercizio pubblico a stretto contatto tra di loro, non osservando il distanziamento sociale né indossando la mascherina di protezione tra lo stupore di altri avventori. Alla richiesta del motivo per cui non rispettassero le norme in vigore, gli interessati non fornivano alcuna giustificazione. All’esito del controllo nei confronti dei suddetti venivano elevate altrettante contravvenzioni per le violazioni accertate, per un ammontare complessivo di 2000,00 euro, invitandoli ad indossare la mascherina.

Le attività continueranno, come sempre caratterizzate dal buon senso, volte ad intercettare gli irresponsabili che con il loro comportamento vanificano gli sforzi della maggior parte dei cittadini che, invece, diligentemente, continuano ad osservare le regole indispensabili a garantire la tutela della salute pubblica.

Inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, anche in relazione ad alcuni furti operati nei giorni scorsi in un Comune Altomolisano. Coinvolte nelle attività tutte le componenti: dalle pattuglie delle Stazioni agli appostamenti degli uomini in abiti civili.



Un’azione corale finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio senza trascurare il controllo del territorio, la circolazione stradale e l’esecuzione di interventi mirati e adeguata vigilanza circa il rispetto delle misure emanate per mitigare il fenomeno epidemico.

Nel corso dei servizi gli uomini in uniforme hanno battuto tutto il territorio, con particolare attenzione verso le aree più isolate che maggiormente potrebbero attirare l’attenzione di malintenzionati.

Continueranno in tal senso i controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, affinché venga percepita dal cittadino un diffuso senso di sicurezza e tutela.