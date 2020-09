Coronavirus in Italia: da ieri 1.648 nuovi contagi su oltre 90mila tamponi e 24 morti

ROMA. Il Bollettino odierno del Ministero della Salute evidenzia una crescita del numero delle persone contagiate dal Covid-19: da ieri sono 1.648 i nuovi casi (contro i 1.494 del 28 settembre per un totale di 313.011). Ad aumentare, sfortunatamente, sono anche i decessi che, nelle ultime 24 re, raggiungono quota 24 (ieri erano 16) dall’inizio della pandemia per un totale di 35.875.

Aumentano, tuttavia, anche i guariti/dimessi che oggi sono 1.316 (ieri erano 773) per un totale di 226.506 e scendono gli attualmente positivi: oggi sono 307, 398 in meno rispetto a ieri quando se ne contavano 705, per un totale di 50.630. Di questi 271 si trovano in terapia intensiva. I tamponi effettuati in queste ultime ventiquattrore superano le 90mila unità.

Regioni - totale casi, attuali e incremento (Dati da aggiornare)

Lombardia: 106.526 (9.099) (203)

Piemonte: 35.232 (2.732) (100)

Emilia-Romagna: 35.210 (4.710) (97)

Veneto: 27.296 (3.671) (140)

Lazio: 16.265 (7.049) (219)

Toscana: 14.707 (3.368) (56)

Liguria: 13.284 (1.718) (89)

Campania: 12.455 (5.965) (286)

Marche: 7.932 (781) (26)

Puglia: 7.687 (2.433) (76)

Sicilia: 6.948 (2.787) (163)

P.A. Trento: 5.955 (587) (13)

Friuli Venezia Giulia: 4.638 (724) (28)

Abruzzo: 4.397 (865) (14)

Sardegna: 3.849 (2.031) (82)

P.A. Bolzano: 3.522 (566) (8)

Umbria: 2.408 (520) (23)

Calabria: 1.967 (544) (10)

Valle d'Aosta: 1.308 (69) (8)

Basilicata: 776 (276) (6)

Molise: 649 (135) (1)