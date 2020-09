Covid-19: Asrem comunica 2 positivi su cluster noto, ma al Comune "non risultano"

LARINO. È di un’ora fa il nuovo bollettino targato Asrem sui contagi da Covid-19 in Molise: per l’Azienda Sanitaria ci sono 7 nuovi casi, di cui 2 a Larino (LEGGI). Pochi minuti fa, invece, sulla pagina facebook ufficiale del comune frentano è apparsa una notizia in netta contraddizione con quanto comunicato nel bollettino: «Da fonti ufficiali dell'Asrem a Larino, al momento, non risultano i due casi positivi su cluster noto come invece segnalati sul bollettino giornaliero della stessa Azienda sanitaria regionale», si legge sul social.