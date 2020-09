CAMPOBASSO. "Il Molise avrà una Zona franca doganale in concomitanza con l'area portuale di Termoli". La notizia è stata ufficializzata oggi dal presidente della Regione, Donato Toma, nel corso di un suo intervento in Consiglio regionale per rispondere ad una interrogazione dei consiglieri del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, sullo stato di attuazione della Zes in Molise. "Mai successo - ha aggiunto il Governatore - è la prima volta che accade". (Fonte Ansa.it)