Al via le iscrizioni per i workshop Futura Memoria Adriatica 2020

MONTECILFONE. Al via le iscrizioni per i workshop tenuti dagli artisti in residenza nei comuni di San Felice del Molise e Montecilfone. I laboratori sono gratuiti aperti a chiunque voglia cimentarsi nel teatro danza, non sono richieste esperienze particolari o pregresse ma solo tanta voglia di mettersi in gioco nello scoprire le potenzialità fisiche ed emotive di ognuno di noi.

I laboratori si terranno dal 05 al 09 ottobre in orario pomeridiano con apertura al pubblico il 10 e 11 ottobre . Per maggiori informazioni e per segnalare la propria partecipazione inviare una mail a segreteria@frentaniateatri.it o telefonare al numero 349.6103282.

A Montecilfone Workshop di Teatro Danza sul tema del linguaggio del corpo, tenuto dalla coreografa Elena Copelli (Bologna).

In questo workshop studieremo come il linguaggio del corpo, che usiamo tutti i giorni senza esserne coscienti, ci permette di comunicare senza bisogno di parlare o di usare la stessa lingua. Indagheremo tutte le storie incredibili che il nostro corpo può raccontare attraverso esercizi, giochi e pratiche che ho sperimentato e creato in questi anni di studio sull'argomento.



Coreografa e performer, Elena Copelli, dopo aver lavorato in produzioni di danza e teatro, ha iniziato la sua ricerca coreografica nel 2011 e nel 2016 ha fondato la compagnia Elena Copelli Project. Le sue performance di teatro danza sono state selezionate da festival italiani e stranieri; ha tenuto workshops e vinto residenze, grazie ai suoi progetti di ricerca sull’uso della luce, il coinvolgimento del pubblico e le sue performance site-specific.

A San Felice del Molise Workshop di Teatro danza sulla Conversazione tenuto dalla danzatrice, coreografa croata Josipa Bubaš

Attraverso la conversazione, l'improvvisazione e il movimento apriamo il tema dell'essere donna, affrontando ruoli quotidiani, tradizionali e contemporanei. Utilizzeremo gesti quotidiani per tradurli in danza e movimento. Condivideremo storie usando la voce, il movimento creativo, l'improvvisazione e le parole. Cercheremo di scoprire schemi profondamente radicati, giocando e trascendendo con loro, per arrivare ad una creazione scenica in site specific.

Josipa Bubaš è un artista, ballerina, critica d'arte e autore di Zagabria. Come interprete e coreografa. Ha preso parte a numerosi progetti in Croazia e all'estero. Critica d'arte ed insegnante. Bubaš ha un dottorato in scienze umanistiche interdisciplinari, e si occupa di filosofia dell'incarnazione e della pratica di tecniche di movimento nella ricerca artistica.