CAMPOBASSO. Conferenza stampa di presentazione, questa mattina al Palunimol di Campobasso, del Secondo quadrangolare nazionale di calcio a 5 “Città di Campobasso”. Anche per questa edizione è previsto il coinvolgimento d’importanti squadre provenienti da fuori regione. La manifestazione, che lo scorso anno ha fatto registrare un notevole successo, si avvia, quest’anno, a fare il bis.



Indubbiamente, una bella vetrina per Campobasso e per il Molise, un’occasione per atleti, dirigenti sportivi e addetti ai lavori di conoscere una struttura all’avanguardia quale il Palaunimol, fiore all’occhiello della nostra Università e dell’intera regione, ma anche di apprezzare il contesto territoriale che ospita l’evento, così bello e attrattivo, sorprendente agli occhi di quanti vi si rechino per la prima volta, come ha sottolineato il presidente Toma nel corso del suo intervento di saluto.

Il governatore ha fatto anche riferimento ai “padroni di casa”, il Circolo La Nebbia Cus Molise, impegnati nel campionato di serie A2 di Calcio a 5. Una realtà che, da qualche anno, sta facendo parlare di sé per gli importanti traguardi raggiunti e a cui Toma ha formulato gli auguri per una stagione agonistica brillante e piena di soddisfazioni.