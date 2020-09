Coppa Italia, fase regionale a gironi: Termoli 2016 oggi a Campomarino

TERMOLI. Oggi pomeriggio (mercoledì 30 settembre) il Termoli 2016 torna in campo contro l'Asd Campomarino dopo il brillante successo di domenica in campionato di Promozione con la doppietta di impicciatore, ecco che torna di scena la fase a gironi di Coppa Italia regionale.

In programma, al Santa Cristina di Campomarino, una gara che in altri tempi dei fasti del calcio bassomolisano, di sicuro sarebbe stata una partita molto sentita un derby tra due realtà molto vicine geograficamente. Questo però non vuol dire che vedremo una partita agonisticamente non valida tutt'altro.

Vedremo se il tecnico giallitosso Lallopizzi farà turnover o anche per mettere più benzina nelle gambe dei suoi giocatori, si affiderà all'undici titolare, palla al centro alle 15.30.