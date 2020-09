Emergenza coronavirus, «Il sindaco Silvestri renda note le novità Covid e le misure assunte»

CAMPOMARINO. «In considerazione del dato in continua oscillazione dell’Asrem che vede un innalzamento del picco dei contagi da Covid-19 nel nostro Comune e della preoccupante situazione che si sta generando tra gli abitanti, riteniamo necessario fornire alla cittadinanza un’informazione puntuale riguardo i numeri dei contagiati sul territorio comunale di Campomarino nel rispetto della privacy di ciascuno, così come avviene in tutti gli altri Comuni».

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle di Campomarino invita il sindaco a comunicare in maniera sistematica il bollettino dell’Asrem e le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti, al fine di dare la maggior informazione possibile ai cittadini ed evitare al tempo stesso la circolazione di notizie non ufficiali che rischiano solo di generare caos e preoccupazione.

Confidiamo in un riscontro positivo ad una richiesta di buon senso che va unicamente nella direzione di garantire ai nostri concittadini il massimo della trasparenza e della corretta comunicazione in una fase delicata di come quella che stiamo vivendo».