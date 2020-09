Il Ministro del lavoro Nunzia Catalfo sarà ospite alla Pilkington

SAN SALVO. In occasione della inaugurazione con la sua presenza -a San Salvo (Ch)- dell’opera scultorea “Humus” a ricordo delle lotte contadine per il “pane, la terra il lavoro”( 70° anniversario della occupazione delle terre del Bosco Motticce), il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sen. Nunzia Catalfo incontrerà per un ascolto delle problematiche del lavoro e dell’apparato produttivo della nostra regione e del comprensorio del vastese, le organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale.

Gli incontri saranno differenziati, con durata che va dalle 11 alle 13, il giorno 10 ottobre 2020, presso la Sala Convegni dello stabilimento della Pilkington Italia S.p.A.-Zona Industriale-San Salvo, gentilmente concessa.

Qualora prevediate una vostra presenza all’evento, vi chiediamo cortesemente di rispondere a questa mail segnalandoci la vostra presenza o meno e i relativi nominativi. Il tutto al fine di ottimizzare -in chiave di misura anti Covid- la gestione dello spazio messo a disposizione, per garantire il rispetto del cosiddetto “distanziamento sociale”.