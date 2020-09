Operazione Lungomare, parla il Procuratore D'Angelo: «Condanne giuste»

CAMPOBASSO. "Condanne giuste": così il Procuratore distrettuale antimafia, Nicola D'Angelo, commenta all'Ansa la sentenza del Tribunale di Larino che ieri sera si è pronunciato nei confronti di alcuni imputati nel processo 'Lungomare'. "Il Tribunale ha ritenuto, in linea con la tesi della Procura - ha aggiunto - che quello fosse uno spaccio serio, con una associazione seria". Per il vertice della Dda, dunque, "sono condanne adeguate per la gravità del fatto, con una corretta qualificazione, e con pene che a mio avviso danno anche un segnale all'esterno. Per noi - ha aggiunto - è un risultato molto importante". (Fonte Ansa.it)