In Molise da giovedì distribuite le prime 24mila dosi di vaccino antinfluenzale

CAMPOBASSO. Aggiornamento sulla questione vaccini antinfluenzali nel Molise, dalla Regione: Sono in deposito 24.000 dosi provenienti dalla gara Abruzzo. «Da domani distribuiremo il 70% ai medici di medicina generale, il 30% lo distribuiamo ai centri vaccinali per le vaccinazioni nelle case di riposo e nelle rsa. Per i pediatri arriveranno i vaccini entro il 15 ottobre. Siamo in attesa della Regione Campania per le altre 20.000 dosi».