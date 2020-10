Prepariamo la messa in famiglia, l’idea della diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI-LARINO. Dopo l'invito del vescovo Gianfranco a recitare il rosario in ogni famiglia per il mese di ottobre dedicato alla Madonna, la diocesi di Termoli-Larino condivide un'altra proposta lungo il cammino di ripresa del nuovo anno pastorale.

La proposta riguarda la messa domenicale quale luogo centrale e fondativo della vita della comunità parrocchiale con una particolare attenzione rivolta alle famiglie. Pur nei limiti della normativa imposta dalla pandemia, l'assemblea del Giorno del Signore resta, di fatto, la realtà numericamente più partecipata e regolare che si vive come cristiani.

Per la preparazione dei fedeli si propone una scheda settimanale “Prepariamo la Messa in Famiglia”. La scheda contiene un invito alla lettura della Parola, una breve preghiera e un impegno settimanale da vivere in famiglia tenendosi per mano. Ogni settimana verrà diffusa una scheda che si potrà condividere nei gruppi delle famiglie e in ogni realtà parrocchiali attraverso i mezzi di comunicazione sociale quale il sito della diocesi, la pagina Facebook e i canali social come Instagram e Twitter.