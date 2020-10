Trabucco, Corundoli e test antidroga a consiglieri regionali tra gli odg dell'assise

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedì 6 ottobre, alle ore 9:30 la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 Regolamento di attuazione della LR n.23/2016 (DGR 267/2019) [Relatore: Cons. Calenda]

N. 2 “Piano Sociale regionale 2020-2022”. Provvedimenti. [Relatore: cons. Calenda] (Trattato parzialmente nella seduta del 3 marzo 2020)

N. 3 DGR 546/2019: Piano degli indicatori relativi al Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2018. [Relatore: cons. Di Lucente]

N. 4 DGR 22 gennaio 2020, n. 14 – “Comune di Isernia. Variante parziale al vigente piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un'area bianca sita in viale dei Pentri, riportata in catasto al foglio n. 78, particelle n. 127, 297(parte), 653,921 (parte) e 923, di un'area bianca sita in località Le Piane, nonché per l'ampliamento del limite di zona PS/4 "Parco Sportivo del Sordo". Fase istruttoria. Proposta al Consiglio, art. 2 L.R.n. 7/1973 e ss.mm.e ii”. [Relatore: cons. Di Lucente]

N. 5 Proposta di legge regionale concernente "Disciplina dei distretti del cibo", quale risultante dall'esame abbinato della proposta di legge regionale n. 43, di iniziativa dei consiglieri N.E. Romagnuolo, Di Lucente, Cefaratti, Facciolla, Iorio, A. Romagnuolo, concernente "Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità" (ogg. n. 280) e della proposta di legge regionale n. 88, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Istituzione dei distretti del cibo" (ogg. n. 509). [Relatore: cons. Romagnuolo]

N. 6 Proposta di legge n. 48, di iniziativa del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica". [Relatore: cons. Calenda]

N. 7 Proposta di legge n° 101, di iniziativa del Consigliere Calenda, ad oggetto "Istituzione Consulta della Famiglia". [Relatore: cons. Cefaratti]

N. 8 Proposta di legge n. 117, di iniziativa del consigliere Romagnuolo A., concernente "Modifica alla legge regionale n. 25 del 18 ottobre 2002 «Eliminazioni barriere architettoniche»" [Relatore: cons. Fontana]

N. 9 Proposta di legge n. 52, di iniziativa dei consiglieri Romagnuolo N.E. e D’Egidio, concernente “Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco Molisano” [Relatore: cons. Romagnuolo]

N. 10 Gestione liquidatoria delle Comunità montane. Indagine conoscitiva ex art. 20 l.r. 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019).

N. 11 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli Facciolla, ad oggetto "Fenomeno coronavirus COVID-19 in Molise. Stato di programmazione e gestione della possibile emergenza dall'ASREM e dalla Regione Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale". [Pervenuta risposta scritta prot. N.5417/2020 del 28/09/2020]

N. 12 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri De Chirico, Greco e Primiani, ad oggetto "Metanodotto Larino Chieti - Area demaniale d'uso civico bosco Corundoli". [pervenuta risposta scritta prot. N.5311/2020 del 18/09/2020]

N.13 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Manzo, Greco, De Chirico, Fontana, Primiani e Nola, ad oggetto "Attivazione dei servizi per persone con disabilità". [Pervenuta risposta scritta prot. N.5418/2020 del 28/09/2020]

N. 14 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Cooperazione Territoriale Europea (CTE) stato dell'arte in Regione Molise. Richiesta di informazioni al Presidente Toma". [Pervenuta risposta scritta prot. N.5312/2020 del 18/09/2020]

N. 15 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri fanelli e Facciolla, ad "Utilizzo fondi LEA per prestazione in favore dei disturbi dello spettro autistico. Chiarimenti al Presidente della Giunta regionale". [Pervenuta risposta scritta prot. N.5378/2020 del 23/09/2020]

N. 16 Commissione regionale per la parità e per le pari opportunità. Elezione di un componente in sostituzione di un dimissionario. Legge regionale 13 aprile 2000 n. 23. [Trasmesso in data 3/01/2019 prot. N. 39/19. Rinvio della trattazione nella seduta del 28 maggio 2019]

N. 17 Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso - Bojano. Collegio dei revisori dei conti - Nomina di tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Avviso n. 18/2019 - BURM N. 63 DEL 2018 (Scadenza 31 dicembre 2018) [Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397. Rinvio della trattazione nella seduta del 28 maggio 2019]

N. 18 Commissione regionale per la parità e le pari opportunità. Nomina componenti. Avviso n. 4/2019 pubblicato all'albo pretorio on-line del Consiglio regionale dal 25 giugno al 10 luglio 2019. [Prima iscrizione nella seduta del 7 agosto 2019] Rg. n. 474 Prot. n. 5451/19 del 22/07/2019

N. 19 Società Molise Dati S.p.a.. Collegio dei sindaci. Indicazione, ai fini della designazione da parte della Giunta regionale, dei tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e dei due membri supplenti. [Partecipata ai componenti l'assemblea con nota prot. n. 9030/19 del 5 dicembre 2019]

N. 20 Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto "Mancata attivazione della Consulta per le Politiche Sociali. Provvedimenti".

N. 21 Interpellanza, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Trasporto pubblico locale. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale". Rg. n. 783

N. 22 Intepellanza, a firma dei consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto «Nomina delle "Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap presso i Distretti Socio-Sanitari"».

N. 23 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Richiesta sospensione dell'atto aziendale Asrem n° 292 del 25/05/2020, a firma del Direttore Generale, Avv. Oreste Florenzano".

N. 24 Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo e Calenda, ad oggetto "Sostituzione dell'Assessore esterno Michele Marone entro il 31 agosto 2020 firmato da undici consiglieri regionali della maggioranza a Campodipietra (cb) il 26 giugno 2020 e presentato al Presidente Toma - riduzione dei costi della politica". Rg. n. 844 Prot. n. 4733/20 del 06/08/2020

N. 25 Proposta di legge n° 71, di iniziativa del Consigliere Iorio, ad oggetto "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005".

N. 26 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta regionale, ad oggetto "La disciplina delle attività commerciali". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale. Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020]

N. 27 Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale. Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020]

N. 28 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna". [Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020; iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 29 Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 30 Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". [Iscrizione ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale]

N. 31 Proposta di legge n° 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cultura". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale].

N. 32 Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 33 Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 34 Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 35 Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 36 Rg. n. 562 Prot. n. Proposta di legge n. 100, a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto “Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

N. 37 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D'Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise". [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]