ROCELLA IONICA-SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è tenuto il 29 e 30 settembre, a Rocella Ionica in Calabria il “Trofeo dell'arte bianca”, ospitato dal Grand Hotel Parco dei Principi. Tra i tanti partecipanti ha vinto il primo premio Antonio Scorza, giovane pizzaiolo pugliese del Gruppo “Caricone” ad Orta Nova, che, grazie all’accoppiata enogastronomica Pizza-Pampanella molisana, si è aggiudicato il primo posto.

Scoprendo il Molise mozzafiato e i sapori molisani, Antonio è rimasto sorpreso da questa pietanza e non poteva farla mancare nella gare per il suo campionato. Classificato 1, Antonio Scorza ringrazia tutto lo staff movimento pizzaioli italiani e “La Pampanella' di Caravatta Vincenzo a San Martino in Pensilis per il suo prodotto eccezionale e di qualità.