Fanelli (Pd) eletta vice nazionale Ali: «Un onore, ma anche tanta responsabilità»

CAMPOBASSO. «Un onore, ma anche tanto senso di responsabilità e voglia di impegnarmi al servizio della Lega delle Autonomie Locali Italiane, hanno accompagnato la mia nomina a Vice Presidente di Ali, arrivata nel corso del #FestivaldelleCittà che si è svolto a Roma». Commenta così la nuova nomina il Capogruppo Pd in Consiglio Regionale del Molise Micaela Fanelli.

«Ringrazio per la fiducia il Presidente Matteo Ricci e tutti coloro che hanno creduto in me.

Felice, grata, attiva, motivata a dare il mio contributo per favorire il percorso delle riforme e aiutare l’Italia ed i suoi meravigliosi Comuni.

Un percorso in cui non sarò sola e che vedrà il #Molise protagonista, grazie ai #sindaci Luigi Valente, Daniele Saia e Antonio Tomassone che entrano nell’Ufficio di Presidenza Nazionale di #Ali. Insieme a Bibiana Chierchia, già presente nel Consiglio nazionale e gli altri amministratori che hanno raccolto in Molise la sfida riformista!»