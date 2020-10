La spiaggia a ottobre, chi cerca l'oro e chi il relax

TERMOLI. Sono tornati i cercatori d'oro con i loro metal detector a caccia di monete, monili e catenine d'oro per racimare qualche euro.

Una trovata per sbarcare il lunario in tempi di crisi, ma non solo, anche un divertimento vero e proprio.

Questa ormai da qualche anno è divenuta una pratica molto diffusa. Ma c'è anche chi non ha bisogno di simili espedienti e invece il mare se lo gode come natura comanda, finché il tempo permette ci ha detto questo signore in foto, un anno ci ha ricordato ho fatto l'ultimo bagno il 18 novembre, questo si spera non sia proprio l'ultimo dell'estate 2020.