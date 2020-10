Nastro rosa per le donne, la campagna della Lilt

TERMOLI. Lunedì si terrà la conferenza stampa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Campobasso, per presentare le iniziative collegate alla Campagna Nastro Rosa Lilt for Women, volte alla sensibilizzazione e promozione della prevenzione contro il tumore al seno.

Quest’anno la campagna sfrutta l’iconografia della sveglia che segna l’ora per ricordare l’appuntamento con la visita senologica e ha come testimonial la giovane giornalista Rai Benedetta Rinaldi.

L’incontro con la stampa si terrà nella sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in via Caduti del Lavoro n. 1 a Termoli e la presidente dell’associazione provinciale, Carmela Franchella, illustrerà le iniziative e gli screening che vedranno protagoniste le donne durante tutto il mese di ottobre.