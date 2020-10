Altro che autoporto di San Salvo, Amazon potrebbe scegliere la Val di Sangro

SAN SALVO. Sono sempre più insistenti le voci di un interessamento del colosso Amazon ad aprire un centro logistico nell'Abruzzo meridionale. Dopo quelle relative all' ipotesi autoporto di San Salvo (Leggi), su cui il Comune non ha proferito verbo e su cui sarà la Regione a dare forse un eventuale indirizzo (Leggi), spunta anche Fossacesia ed in particolare la Val di Sangro.

A darne notizia è il sindaco Enrico Di Giuseppantonio che a riguardo ha convocato una conferenza stampa per il prossimo 5 ottobre e in cui il primo cittadino illustrerà la proposta di insediamento pervenuta al Comune di Fossacesia per la realizzazione di una attività produttiva in Val di Sangro relativa ad un impianto da adibire alla logistica a servizio di attività commerciali. "La richiesta pervenuta è stata avanzata da una società di ricerca per conto di Amazon.com circa un mese fa", ha dichiarato Di Giuseppantonio.

Quest'ultimo ha poi aggiunto: "E' stato individuato un terreno di 22 ettari all'uscita di Val di Sangro dell'A14, in prossimità della Fondovalle Sangro e della Statale 16".

Ovviamente si tratta di una grande opportunità in termini occupazionali. Siamo di fronte ad un investimento che porterà lavoro per circa 3 mila addetti. Per il vastese e non solo sarebbe una occasione da non perdere, ma forse la Val di Sangro potrebbe spuntarla.