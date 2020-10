"San Salvo vuole l'investimento sull'autoporto rapidamente: è una importante opportunità"

SAN SALVO. L'amministrazione comunale di San Salvo finalmente scende in campo per l'autoporto e invia una lettera al Presidente Marsilio:

"Presidente, l'Amministrazione comunale di San Salvo ha sempre lavorato per conservare ed accrescere la vocazione produttiva propria del territorio che da otto anni amministra, attraverso politiche fiscali competitive, relazioni vive e confronti costanti con le associazioni datoriali e con i sindacati. Abbiamo lavorato costantemente per migliorare i servizi e stimolare gli enti sovracomunali, ognuno per la propria competenza, all’attenzione verso le nostre aziende e per creare le condizioni per un’attrattività del territorio, in grado di creare nuove opportunità di economia e di lavoro.



Abbiamo lavorato spesso in silenzio e senza clamori, tentando di preservare quella credibilità che oggi è considerata fattore decisivo per convincere gli investitori a scegliere la nostra terra.

Ti chiediamo, pertanto, di preservare e valorizzare questi sforzi e quella credibilità oggi indispensabile per dimostrare che l’Abruzzo, e in particolare San Salvo, vale bene la pena di essere scelta quale luogo per creare un circolo economico virtuoso.

Ti chiediamo di essere garante della massima trasparenza ma contestualizzandola con la rapidità delle decisioni, anche in relazione alla proposta inoltrata, a seguito del bando dell'Arap, da parte della società Engineering 2K spa.

Non si perda una importante opportunità di occupazione e di crescita per la nostra città e per tutto il Vastese.

Sappiamo che per te, come per una classe politica matura e lungimirante, la necessità di offrire un'opportunità di lavoro e di sviluppo è di gran lunga più importante di qualsiasi bega burocratica o partitica.

Ti chiediamo pertanto la celerità nella decisione e la determinazione politica necessaria per non far allontanare da San Salvo una proposta di investimento corposa e valida, in un momento in cui l'operosità dei sansalvesi da sola non basta per risollevare le sorti di una economia stagnante e ferma per via della crisi per il Covid-19. E ciò mentre si avvicina lo sblocco dei licenziamenti che metterebbe in ginocchio moltissime famiglie.

Si decida dunque senza esitazioni e tentennamenti che possano pregiudicare la nostra città e il territorio del Vastese.

Non è possibile in un momento come il presente assumersi la responsabilità di deludere, vanificare e indurre al ripensamento chi ha creduto e ha scommesso, con i propri capitali, su questa terra.

Da parte nostra non l’accetteremmo, e la Città di San Salvo non l' accetterebbe.

Difendiamo il lavoro, le imprese e le famiglie con decisioni mature e lungimiranti, rifuggendo da condizionamenti fuorvianti e tenendo a mente gli interessi generali, per il tramite di decisioni di alto profilo politico, economico e sociale che appartengono alla sua funzione e alla sua persona."

Tiziana Magnacca, sindaco San Salvo

Eugenio Spadano, capogruppo Consiglio comunale

Carla Esposito, capogruppo San Salvo Città Nuova

Emanuela De Nicolis, capogruppo Per San Salvo

Marica Zinni, capogruppo Lista Popolare