"Sì all’investimento sull’autoporto", Pd condivide quanto chiesto dalla Magnacca

SAN SALVO. "Appoggiamo e condividiamo quanto chiesto dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca e dai capigruppo delle liste di maggioranza, al Presidente della Regione Abruzzo (Leggi), Marco Marsilio in merito ad una "rapidità di decisione" sulla proposta di acquisto dell’autoporto di San Salvo avanzata e depositata dalla Engineering K2 SpA.

San Salvo è la città del "lavoro". San Salvo è da sempre, grazie anche alla lungimiranza e alla volontà di quanti ci hanno preceduto, luogo attrattivo di importanti industrie ed insediamenti produttivi che hanno portato considerevoli benefici non solo per la città stessa ma anche per tutto il Vastese.

E farsi sfuggire oggi questa occasione di così grande impatto occupazione ed economico sarebbe lesivo e dannoso per San Salvo e per l’intero comprensorio.

Tempo da perdere non ce n’è e bene ha fatto il sindaco Magnacca a sollecitare il Presidente Marsilio che comunque ringraziamo per la rapidità con la quale finora si è mosso. Chiediamo a lui di continuare in questo processo di velocizzazione avviato.

Si mettano dunque da parte le polemiche e/o le rivendicazioni avanzate da alcuni e si faccia fronte unico affinché si porti a compimento un’operazione industriale ora più che mai necessaria.

Come consiglieri di minoranza saremo accanto alla Magnacca in questa battaglia.

Condividiamo infine e appieno quanto da Lei espresso che “in un momento come il presente" non possiamo correre il rischio "di deludere, vanificare e indurre al ripensamento chi ha creduto e ha scommesso, con i propri capitali, su questa terra”. Che è la nostra terra!

Il centrosinistra si è sempre battuto per il lavoro e la sua salvaguardia e lo farà anche adesso."

I Consiglieri comunali

Marika Bolognese (Italia Viva)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Giovanni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)