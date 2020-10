ABRUZZO-MOLISE. Sabato 3 ottobre 2020 a Roma si è svolta la XX Assemblea Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, associazione che valorizza e promuove i piccoli comuni italiani d’eccellenza, di cui fanno attualmente parte 312 Borghi. Nel corso dell’assemblea Fiorello Primi è stato riconfermato Presidente nazionale per il quinquennio 2020-2025 ed è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che avrà tra i suoi componenti anche Giovanni Enzo Di Rito, sindaco di Rocca San Giovanni (CH), a rappresentare l’Abruzzo e il Molise!

Ad aprire l’Assemblea il Presidente Fiorello Primi, che ha dato il benvenuto sia ai sindaci e agli assessori presenti fisicamente che a tutti gli altri amministratori collegati via web. L’Assemblea è stata organizzata a Roma negli ampi spazi del centro congressuale di RomaEventi, che hanno permesso di garantire il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale.

Dopo la relazione del Presidente Primi, che ha fatto un bilancio dei 18 anni di attività dell’Associazione, è intervenuto all’Assemblea il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, che ha espresso il suo plauso al lavoro svolto dall’Associazione e sottolineato come “occorre lavorare insieme per consentire ai piccoli comuni, come I Borghi più belli d’Italia, di avere accesso alle importanti risorse del recovery fund per poter realizzare progetti vitali per la rigenerazione economica e sociale dei loro territori”.

Alcune realtà vicine all’Associazione come Touring Club, Uncem e Unpli hanno poi inviato i loro video-saluti. A seguire, gli interventi del Presidente di Ecce Italia, Rocco Corsetti, e di Borghi Italia Tour Network, Tommaso Amodeo, le due società collegate all’Associazione che si occupano rispettivamente della commercializzazione dei prodotti tipici l’una e dei pacchetti turistici l’altra.

Durante l’Assemblea sono stati ufficialmente presentati i dati ISTAT sul turismo nei Borghi più belli d’Italia, a cura del dott. Sandro Cruciani – direttore centrale statistiche territoriali e ambientali: nel 2019 si sono registrati oltre 4 milioni di arrivi (+16% rispetto al 2015, con un + 22,3 % di turisti stranieri e + 11,3 % di italiani) e 14,8 milioni di giornate di presenza (+8,4%). E’ stata inoltre presentata in anteprima una stima degli effetti del Covid-19 sugli arrivi turistici nel 2020, stima che rivela una flessione degli arrivi nei Borghi inferiore al dato nazionale e che evidenzia una buona ripresa nei mesi estivi.

Dopo l’approvazione del bilancio 2019 e quello di previsione 2020, i lavori assembleari sono proseguiti con la discussione e approvazione dei vari punti all’ordine del giorno, concludendosi con la votazione del Presidente dell’Associazione, con la riconferma – per acclamazione – di Fiorello Primi per il prossimo quinquennio 2020-2025.

Fra i progetti in cantiere nei prossimi mesi, oltre a quelli organizzati grazie alle due importanti partnership con TOM TOM e con Leasys/Fca Bank, saranno riproposte le iniziative “Sali a borgo”, “Borgo DiVino”, “BuyBorghi”, la partecipazione al programma RAI “Il Borgo dei Borghi” e nel mese di novembre uscirà la nuova guida dei borghi del Club che conterrà un’interessante novità digitale..

Antonio Di Marco, Presidente dell'Associazione “I Borghi più belli in Italia in Abruzzo e Molise”:

“Con il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi del Club, sotto la guida esperta del Presidente Fiorello Primi e del Direttore Umberto Forte, attraverso il lavoro di sinergia, integrazione e raccordo che condurremo noi Presidenti e Coordinatori regionali, intraprenderemo un rinnovato percorso di confronto e partecipazione per permettere la crescita e lo sviluppo dei Borghi più belli d’Italia, esaltando i tre concetti che rappresentano l'essenza stessa del progetto del club:

- i BORGHI, con le diversità e peculiarità che li contraddistinguono, sono il principale patrimonio del Paese, che va tutelato e valorizzato per noi stessi e l’intera umanità;

- la BELLEZZA, che abbiamo sempre indicato come elemento fondamentale per un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita delle comunità, la capacità di essere accoglienti e inclusivi, oltre alla tutela del patrimonio artistico e culturale, insieme all’ambiente e al paesaggio;

- l’ITALIA, il Belpaese per antonomasia, il più ambito e inviato del mondo, che nonostante i secoli continua a mantenere inalterato il proprio fascino.

Come Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, che mi onoro di presiedere, il nostro impegno continuerà ad essere quello di valorizzare e divulgare la parola e il concetto di “borgo” a livello regionale di Abruzzo e Molise, intraprendendo azioni che associno sempre più le nostre realtà certificate alle tematiche di sviluppo sostenibile, ritorno alle origini, miglioramento della qualità della vita, di turismo solidale e responsabile”.