Giornata nazionale della psicologia: gli eventi organizzati dall'ordine del Molise

CAMPOBASSO. Quinta edizione della Giornata Nazionale della Psicologia, ideata e promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dall’Ordine Regionale degli Psicologi del Molise (OPM), ed in programma in tutte le regioni e province autonome d’Italia, dedicata quest’anno al tema “Il Diritto alla Salute Psicologica”. Il tema si colloca in uno scenario di grave emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal COVID-19. L’esperienza pandemica e le criticità emerse nel post emergenza hanno reso evidente una chiara e significativa domanda di competenze psicologiche. Lo smantellamento sistematico della sanità pubblica, inoltre, non ha favorito l’accesso alle cure psicologiche e ciò ha privato i cittadini del loro diritto alla “Salute psicologica”. Mettere al centro questo diritto significa evidenziare il lavoro degli psicologi, professionisti che operano e valorizzano il ruolo della psicologia nella quotidianità dei contesti di vita.

L’Ordine Regionale prevede il seguente programma-eventi: 5 OTTOBRE 2020 – Campobasso - sede istituzionale OPM via Giambattista Vico 69 H a partire dalle ore 16.15 PRESENTAZIONE DEI LIBRI : “Il silenzio non è mai silenzio” della dott.ssa Carla CIAMARRA (Psicologa, psicoterapeuta) e “Giorni di ordinaria follia-Quando la cronaca è nera” della dott.ssa Rosa Francesca CAPOZZA (Psicologa, psicoterapeuta).

6 OTTOBRE 2020 – Campobasso, sede istituzionale OPM TAVOLA ROTONDA a partire dalle ore 16.30 sul tema: “Il materno quale relazione di cura, dall’attaccamento al seno all’attaccamento al segno nella clinica dei disturbi alimentari”. Parteciperanno la dott.ssa Elvira BATTISTA (Presidente dell' Unicef Molise), la dott.ssa Fabiana IASEVOLI (Presidente dell’Ordine delle Ostetriche del Molise), il dott. Sergio ZARRILLI (Pediatra); la dott.ssa Mariangela LEPORE (Psicologa, psicoterapeuta).

8 OTTOBRE 2020 – ISERNIA - Sala Congressi – Auditorium “Unità d’Italia CONFERENZA SCIENTIFICO-DIVULGATIVA dalle ore 17.30 dal titolo: “Allenare la mente, se non la usi la perdi”, dedicata alle strategie per la prevenzione dell’invecchiamento mentale e il potenziamento delle funzioni cognitive. I lavori saranno eseguiti dalla dott.ssa Marina MAZZOCCO – (Psicologa, psicoterapeuta – Affiliata Associazione Assomensana) e il prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari (Neuropsicologo, Docente dell'Università Statale di Milano e Presidente della Associazione ASSOMENSANA)

9 OTTOBRE 2020 – Campobasso, sede istituzionale OPM a partire dalle ore 18.30 l’evento dal titolo: “Gli orientamenti sessuali, la comunità LGBT e tutela dei diritti civili” della dott.ssa Fiorella MASUCCI (Psicologa, psicoterapeuta – Consigliere dell’OPMolise)

10 OTTOBRE 2020 – Campobasso, sede istituzionale OPM - alle ore 16.30 l’evento dal titolo: “Storie di vita di altri mondi” della dott.ssa Simona PALLADINO, (Docente Ordinario di Scienza Sociali - Liverpool Hope University, UK) - alle ore 18:00 il consueto appuntamento con l’IMPEGNO SOLENNE dei nuovi iscritti psicologi dell’Ordine Regionale del Molise, attraverso il quale il Consiglio regionale darà il benvenuto ai giovani colleghi e li accoglierà nella comunità professionale.

A causa della situazione emergenziale cui stiamo vivendo, gli eventi prevedono la richiesta di prenotazione. Per favorire la partecipazione, gli eventi saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale youtube dell’OPM.