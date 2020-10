Centro Amazon: "La scelta non è tra Sangro e Trigno, ma tra l’Abruzzo e le altre regioni"

SAN SALVO. "Gli investimenti produttivi sul territorio abruzzese vanno sempre auspicati. Abbiamo apprezzato i toni e la difesa del territorio da parte del sindaco di Fossacesia (Leggi). È un dovere di ogni comunità amministrativa locale, cosi come lo è per l'amministrazione di San Salvo, difendere San Salvo e il Vastese.

Tuttavia temiamo che lo scontro fra territori abruzzesi non sia più nell'agenda di chi deve investire.

Non e' neppure molto difficile capire che lo scontro non sia fra il Sangro e il Trigno.

Lo scontro è oramai fra l'Abruzzo ed altre regioni confinanti.

Quindi riteniamo che, vista la fase avanzata delle procedure che investono il territorio di San Salvo e la cantierabilità dell'investimento, non rimanga che la scelta fra questo sito e quello di altre regioni, già pronte per procedure e disponibilità di luoghi, ad offrire una alternativa altrettanto valida.

Riteniamo quindi opportuno che si abbassino i toni, gli scontri e si assuma un atteggiamento di una squadra pronta a fare il tifo per l'Abruzzo e non per altre regioni.

Chiediamo a tutti contegno di responsabilità, di maturità politica, e lo chiediamo in particolare ai partiti, ricordandoci dei grandi esempi del passato che hanno profuso impegno per attirare gli investimenti e non per farli fuggire dall'Abruzzo.

Ricordiamo anche che San Salvo non è terra in cui si possano misurare personaggi e personalità, peraltro non sansalvesi, e che San Salvo non ha bisogno di tutoraggi di nessun tipo.

Accertata la legittimità delle procedure, si ripristini un clima di serenità e di lucidità.

Si pensi, soprattutto, alle famiglie che aspettano una speranza di vita che è di molto meno prosperosa di quella dei politici altolocati, ma che aiuta a vivere una vita dignitosa e di prospettiva."

Tiziana Magnacca

Sindaco San Salvo

Eugenio Spadano

Presidente Consiglio comunale

Carla Esposito

Capogruppo San Salvo Città Nuova

Emanuela De Nicolis

Capogruppo Per San Salvo

Marica Zinni

Capogruppo Lista Popolare

Giancarlo Lippis

Assessore comunale

Maria Travaglini

Assessore comunale

Tonino Marcello

Assessore comunale

Fabio Raspa

Assessore comunale

Tony Faga

Assessore comunale