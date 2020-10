SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Si è spenta nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, Rosina Sorella, 78 anni, conosciuta con il nome di “Rosetta” proprietaria della Tabaccheria n. 1 e banco Lotto di San Giacomo degli Schiavoni. La sua storica attività sita in via Roma, 34, la via principale del paese, è stata per tante generazioni il punto di riferimento sia di bambini che soprattutto d’estate andavano da Rosetta a comprare un gelato o un pacchetto di caramelle, che di adulti, i quali oltre ai tabacchi potevano trovare in Rosetta una abile consigliera di numeri da giocare al Lotto. Tifosissima juventina, con lei se ne va via un grande pezzo di memoria di San Giacomo degli Schiavoni. Le nostre condoglianze ai figli Celeste, Giacomo, Michele, e Antonio, alle nuore Giuliana, Guendalina e Cinzia, al genero Rudy e ai nipoti Sofia, Tiziano e Lorenzo. Le esequie si terranno mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Giacomo di Schiavoni.