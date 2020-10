BOJANO. La famiglia è la cosa più importante al mondo. Molise Noblesse e Filitalia Chapter Bojano, guidati da Mina Cappussi, presentano “L’Importanza della Famiglia” come tema del mese di ottobre. Perché? Perché è la base robusta della nostra vita. Il progetto molisano porta “Gli Incredibili” al Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas, giovedì 8 ottobre alle ore 16.30, presso la sede del quotidiano internazionale UMDI – Un Mondo D’Italiani, p.zza Giovanni Paolo II, località Terre Longhe, Bojano (CB). Il film d’animazione prodotto dalla Pixar, sulla storia della famiglia di supereroi più famosa al mondo, è un modo per includere anche i bambini, ospiti attesi, per conoscere il loro punto di vista su un tema che lega tutti. In fondo, ogni genitore è un supereroe. Dopo la proiezione si terrà il dibattito alle 18.30. “Abbiamo scelto il tema del mese in base a quelle che sono le nostre emozioni in questo periodo – spiega Miriana, di Molise Noblesse – ottobre è un po’ il mese della malinconia, la stagione autunnale lascia spazio a riflessioni profonde e non cerchiamo altro che un rifugio. La famiglia per noi è questo, è il luogo perfetto in cui rifugiarsi”. Alla conduzione ci saranno: Miriana Meffe e Fabiana Carbone. Ufficio stampa: Sabina Iadarola e Pamela Cioffi. Social web manager: Franco Iadarola e Andrea De Marco. Segreteria: Manuela Canzona. Grafica: Ilaria Sabbatino.

Fabiana, i genitori supereroi

“Gli Incredibili è un film d’animazione incentrato proprio sulla famiglia – racconta Fabiana, del Movimento per la Grande Bellezza – ma non l’abbiamo proposto solo per questo. Il cartone animato mostra, secondo il nostro parere, il vero senso della famiglia. Solo attraverso la sincerità, l’unione e il lavoro di squadra si possono ottenere grandi risultati e, soprattutto, si possono superare brutte situazioni. Inoltre, i genitori sono tutti supereroi, portare avanti una famiglia, non importa il tipo, è un impegno con la vita”.

Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi

Il film d’animazione Pixar del 2004, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, è stato scritto e diretto da Brad Bird. La commedia, ispirata ai fumetti, ha vinto due Premi Oscar 2005, come Miglior Film d’Animazione e Miglior Montaggio Sonoro. È, inoltre, considerato il film più complesso mai prodotto. Il lungometraggio narra la storia di una famiglia, composta da: Robert Parr (Mr. Incredibile), Helen Parr (Elastigirl), Violetta Parr, Dashiell Robert Parr, Jack-Jack Parr. La famiglia di supereroi si districherà nelle vicende della vita, tra i loro abiti comuni e la loro identità segreta. Il Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas torna giovedì 8 ottobre alle 16.30. A seguire il dibattito alle 18.30. Grandi e piccini sono invitati a partecipare, nel rispetto della normativa Covid. Si raccomanda l’uso di mascherina e gel igienizzante, si richiede e si assicura, inoltre, il distanziamento sociale. L’organizzazione si riserva di limitare il numero di ingressi.

Molise Noblesse

Mina Cappussi, ceo del progetto, parla di Molise Noblesse come una filosofia di vita, “un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti”. Al ritornello de “Il Molise non esiste”, i giovani Molise Noblesse hanno deciso di fare più rumore e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

