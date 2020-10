Uiltec vince le elezioni rsu in Fater nel giorno del compleanno di Scarati

TERMOLI. Il segretario regionale della Uiltec, Carlo Scarati, incassa un'altra vittoria, stavolta alla Fater, e fa il bilancio dei rinnovi della rappresentanza sindacale nelle elezioni per la Rsu nelle fabbriche molisane del comparto plastica, chimica e gomma.

«In Fater, la qualità del lavoro svolto non poteva che premiare la Rsu uscente della Uiltec Molise ed infatti le previsioni sono state rispettate, eravamo certi che dopo il grande risultato in Additive Performance, Momentive, Guala e Fis, la Uiltec si sarebbe ripetuta anche in Fater con la conferma delle Rsu uscenti, Pietro Pisano e Matteo Silvestri oltre all'elezione di Marra Pasqualino, per un risultato che non ha eguali, e soprattutto, conseguito nel sito più importante (numericamente parlando) del panorama regionale del comparto: 3 Rsu elette su 6»

La Uiltec ha ottenuto 123 voti, contro i 65 di Femca-Cisl e i 60 di Filctem-Cgil.

«Inoltre viene premiato anche nel ruolo di Rlssa, oggi sempre più determinante per la sicurezza dei lavoratori all'interno delle aziende, Matteo Silvestri.



Anche in Fater, come negli stabilimenti sopra citati, il 2020, ha evidenziato il grande lavoro di squadra della Uiltec, sia delle Rsu uscenti che dei dirigenti sindacali dei direttivi, nonostante le difficoltà emerse in questo specifico periodo».

In Fater, un integrativo firmato con cifre importanti, una gestione Covid-19 che lo ha di fatto neutralizzato, hanno fatto sì che la qualità della Rsu uscente trovasse una naturale conferma, inoltre, la Uiltec è stata ulteriormente premiata da una crescita di rappresentatività e, non si poteva fare regalo migliore al Segretario regionale Carlo Scarati, nel giorno del suo compleanno. L'intera segreteria Uiltec augura buon lavoro a tutte le Rsu elette».