GUGLIONESI. Aiutiamo Gigia, alla micia occorrono cure veterinarie costose e l’associazione guglionesana “Zampe nel cuore onlus” non può sopportarle tutte.

Da qui, nasce l’esigenza di un vero e proprio appello social, che condividiamo:

«Lei si chiama Gigia, è una bellissima gatta abituata a vivere libera, purtroppo un maledetto incidente l’ha ridotta in condizioni molto critiche, siamo riusciti a metterla in salvo, ma adesso bisogna intervenire con tutto ciò che serve, cure veterinarie e molto probabilmente una operazione dal costo elevato. Ci serve aiuto, aiutateci ad aiutare Gigia, purtroppo da soli non ce la facciamo. Aiutateci!»

Chi volesse aiutare Zampe nel cuore onlus, può rivolgersi al presidente Romolo Kisela al numero 333.9524320.