Lutto a Palazzo Muricchio, in cielo la signora Germana Malaguti

TERMOLI. Si è spenta quasi all'età di 89 anni, che avrebbe compiuto il 20 ottobre, la signora Germana Malaguti, vedova Muricchio. Abitava nel palazzo Muricchio, all'inizio del corso Nazionale. Il figlio Giovanni Battista Muricchio la ricorda così:

«Te ne sei andata così in punta di piedi, quasi a voler togliere il disturbo in silenzio e senza creare problemi a nessuno. Non un sorriso, non una parola, non uno sguardo, non un lamento, non una carezza che ci facesse capire che ci sentivi accanto a te a fare, con tutto il cuore, quel poco che in questi casi si può fare.

Ti ho chiamato, ti ho chiesto di dirmi come stavi, ti ho supplicato di rispondermi e poi quando ho capito che stava arrivando per te la fine, sono piombato nella tristezza più totale ed è calato il gelo intorno a me. Nel trambusto di chi cercava di soccorrerti, medici, infermieri e tutti noi, armati solo di tanto affetto, mi sono messo in un angolo della stanza in disparte e per primo ho visto che il tuo respiro si era fermato, che era arrivata l'ora, quell'ora tremenda che non avrei mai voluto che arrivasse.

Stanotte sono stato con te a vegliarti come forse facevi tante volte tu quando ero bambino, cercando di incrociare il tuo sguardo, ormai fisso e immobile in quella bara di legno. Ma tu non mi hai visto e, soprattutto, non mi hai sentito accanto a te. Adesso tornerai da papà, anzi forse proprio lui ti sarà venuto a prendere stanotte per accompagnarti, per mano, in questo tuo ultimo viaggio, il più difficile ed impegnativo, viaggio che questa volta non ti vedrà più tornare in mezzo a noi. Avrei voluto dirti tante cose, mamma, ma non me ne hai dato il tempo, avrei voluto stringerti, abbracciarti, urlarti tutto il mio amore ma non ci sono riuscito, bloccato dal dolore e dalle lacrime di questa nottata surreale. Comunque anche se non mi potrai più sentire un'ultima cosa voglio dirti, ti voglio tanto bene e mi mancherai immensamente, mamma».

I funerali avranno luogo domattina, alle 10.30, alla chiesa di Sant'Antonio.