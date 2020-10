ROMA. Iniziata alla Camera la discussione del disegno di legge sulla conversione in legge del dl 104 del 2020 (dl agosto) recante misure per il sostegno e il rilancio dell'economia. Tra queste, la decontribuzione delle imprese che assumono in modo stabile. Lo Stato, cioè, per un certo periodo, si fa carico del versamento dei contributi previdenziali per i neoassunti che le aziende occuperanno a tempo in determinato.

«È una formula vincente anche per il sud in cui le imprese potranno godere di una detassazione del 30% in caso di nuove assunzioni. È una svolta per il mezzogiorno, un modo per uscire dalla logica dell'assistenzialismo - ha commentato nel suo intervento in aula l'onorevole Giuseppina Occhionero - il Sud non ha bisogno di interventi a pioggia ma di politiche a favore del lavoro e della crescita. Merita attenzione l'estensione temporale del bonus baby sitter e il bonus casalinghe utile alle donne che vogliono qualificarsi per l'inclusione femminile nel mondo del lavoro. Questa è certamente una scelta strategica per il rilancio dell'Italia. E poi il fondo per i contributi destinati a ristoranti, pizzerie, trattorie e imprese che svolgono catering continuativo per eventi. Le risorse a fondo perduto dovranno essere spese per l'acquisto di prodotti Made in Italy in modo da sostenere le attività di ristorazione e nel contempo l'intera filiera agricola del nostro Paese.

Ed ancora si rentroduce la possibilità per i contribuenti di devolvere il 2 per mille delle proprie tasse in sede di dichiarazione dei redditi a favore di un associazione culturale. Si tratta di uno strumento già utilizzato nel 2016 con il Governo Renzi. È importante, soprattutto ora, investire nella promozione della cultura come occasione di ripartenza per la nostra economia».