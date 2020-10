TERMOLI. Un fine settimana molto intenso quello che ha tenuto impegnato il Team Battistini Amici della Bici che ha ritrovato il colpo di pedale dei tempi migliori con i suoi atleti.

Il Gran Premio di Chiusura CSI ad Ascoli Piceno ha messo in risalto l’ottima performance di Jarno Stanchieri, terzo allo sprint dietro Michele Senni e Luca Curti.

A supportare Stanchieri i compagni di squadra Giuseppe Ameli, Umberto Curini, Giuseppe Di Febbo, Michele Marinozzi, Flavio Mosca e Osvaldo Pompa in una corsa dove l’attaccamento alla squadra è stato l’elemento più rilevante, sempre protagonisti con vari tentativi di fuga ma anche una dimostrazione di compatezza e di qualita lottando spalla a spalla con atleti provenienti da diverse regioni Emilia Romagna e Puglia oltre alle Marche

Ventiquattro ore dopo in Molise al Trofeo Costa dei Delfini sulle strade di Termoli, Stancheri ha sfiorato d’un soffio il successo in volata battuto soltanto da Mattia Barretta. Quinto posto per Michele Marinozzi, decimo per Sacha Crisante, buoni piazzamenti anche per Luca Giuliani, Flavio Mosca e Giuseppe Ameli.

Una prova corale di tutto il gruppo nella gara molisana avvalorata dlla buona condizione di tutti che fa ben sperare in un buon finale di stagione per alimentare la fiducia all’unico main sponsor Forno Battistini.