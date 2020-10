Approvato piano sociale regionale, Romagnuolo: «Votato sì solo per famiglie bisognose»

CAMPOBASSO. «È stato approvato in Consiglio Regionale del Molise, il Piano Sociale Regionale 2020-2022 - ha commentato Aida Romagnuolo, consigliera regionale - Nel mio intervento, ho dichiarato che questo Piano Sociale non doveva essere approvato per tre motivazioni: prima di tutto perché è stato letteralmente copiato dal piano precedente, perché era inadeguato come fondi e, cosa più grave, non era stato condiviso con nessuno quasi a significare che sarà utilizzato per esclusivi scopi elettorali e personali. Ho votato quindi a favore, solo perché ci sono tante famiglie bisognose che aspettano da tempo l'approvazione dello stesso. Inoltre, voglio sottolineare che, nella stessa seduta, è stato presentato un ordine del giorno a firma mia, degli esponenti del PD e di quelli del Movimento 5 stelle, con la quale chiedevamo un aumento dello stanziamento di risorse a favore degli ambiti territoriali sociali e dei relativi piani sociali di zona. Naturalmente, questo ordine del giorno che chiedeva un incremento delle somme è stato bocciato. Hanno votato a favore oltre ai firmatari tra cui la sottoscritta, anche Michele Iorio. Si evince, che in Consiglio Regionale si predica bene e si razzola male».