CAMPOBASSO. Sarà inaugurata a Campobasso, venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 19.00, presso la Galleria Spazio Immagine di Vico Persichillo “Zona Rossa”, la mostra fotografica sulla vita in quarantena.

L’esposizione raccoglie le opere dei 17 partecipanti all’omonimo contest lanciato dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” durante il periodo di lockdown. La giuria del concorso composta da Mauro Presutti (fotografo), Zaira Stabile (fotografa), Yulia Tikhomirova (fotografa-curatrice) e Piernicola Maria Di Iorio (curatore) ha decretato due vincitori ex aequo, i cui nomi sono stati svelati in diretta Facebook (https://www.youtube.com/ watch?v=FwHxupRQr7Q ).

Sarà possibile visitare la mostra fino al 18 ottobre 2020 con il seguente orario:

da martedì a sabato dalle 18.00 alle 20.00;

domenica dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00.



Ingresso libero.



L’inaugurazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa volta a prevenire i contagi da Covid-19, con particolare riferimento agli obblighi di: indossare la mascherina al chiuso e all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non creare assembramento; lavare e/o igienizzare spesso le mani.

Gli autori:

Maurizio Barbiero

Katerina Barone

Laura Colarocchio

Lorenzo De Lisio

Gianmario Lantella

Marco Libertucci

Teresa Mastrangelo

Silvano Mastrolonardo

Anna Maria Mattozzi

Daniela Montagano

Lello Muzio

Mino Pasqualone

Francesca Perrotta

Antonella Ricci

Francesco Terreri

Simone di Niro

Carmen Giancola