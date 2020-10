Alle elezioni Rsu Hydro la Uilm conferma 2 Rsu su 5 da eleggere

ATESSA. "Nei giorni 7 e 8 ottobre 2020 presso la Hydro Bulding Sistems di Atessa, azienda leader nella produzione di profilati in alluminio, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale. Alla UILM con 52 preferenze spettano 2 RSU su 5.

Per la lista UILM sono stati eletti Domenico Serafini, che con 39 preferenze è risultato il più votato in assoluto e Mario Teti. Questi sono i risultati elettorali: lista Uilm 2 RSU con voti 52, lista Fim 2 Rsu con 59 voti, lista Fiom 1 RSU con 39 voti.

Una tornata elettorale caratterizzata dalle restrizioni imposte dai DPCM e dal protocollo messo in atto nello stabilimento Hydro di Atessa per contrastare la diffusione del Covid 19, turni blindati e slittamento delle uscite per evitare al massimo i contatti tra i dipendenti.

La Uilm Chieti-Pescara ringrazia i dipendenti della Hydro per il consenso dato alla nostra organizzazione sindacale e per aver premiato il nostro lavoro e la nostra coerenza."

La UILM Chieti-Pescara