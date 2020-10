Il Covid blocca la festa della giornata della Salute Mentale, ma non le adesioni alla Onlus

TERMOLI. «Dopo alcuni anni di celebrazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Associazione Incontrarsi (familiari, utenti e amici), a causa della nefasta pandemia da Covid-19 ha dovuto rinunciare alle feste in piazza, alla condivisione con gli Istituti scolastici, alla messa a punto di spettacoli organizzati in collaborazione col CSM di Termoli e i servizi correlate. Si ritiene dover compartecipare la stampa locale della Giornata Mondiale della Salute Mentale ribadendo l’importanza dell’attenzione alle problematiche connesse al disagio mentale.

L’invito è, come sempre, quello di aderire alla nostra Associazione, operare a tutti i livelli contro stigma e pregiudizi che ancora oggi, a 42 anni dalla legge 180, colpiscono e spesso distruggono l’esistenza dei portatori di disagio e dei loro familiari.

Vogliamo anche mettere in evidenza che, a fronte di finanziamenti regionali che sono circa la metà di quanto previsto dalle leggi (il Molise e ai livelli più bassi in Italia) possiamo fruire di servizi competenti che considerano la nostra Associazione un interlocutore costante per i programmi rivolti alla Salute Mentale in Basso Molise».

Associazione Incontrarsi Termoli