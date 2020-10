GUGLIONESI. Ecobonus e Sismabonus, domande e risposte. Riqualificare il patrimonio edilizio a costo zero, opportunità o illusione per i nostri centri urbani? L'amministrazione Bellotti invita a partecipare all’incontro al Teatro Fulvio per conoscere in dettaglio il "superbonus" inserito nel "Decreto rilancio", con il quale si può accedere alle detrazioni fiscali fino al 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e sismica.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Guglionesi, col patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Larino e dell’Ordine Architetti della Provincia di Campobasso.

Appuntamento dalle 16.30 alle 19 presso il Teatro Comunale Fulvio in Guglionesi, per rispondere alle tante domande e interrogativi sul tema, dai decreti attuativi ai beneficiari, dalle modalità di cessione del credito di imposta allo sconto in fattura alle detrazioni e al ruolo di tecnici e fiscalisti.

Interverranno: l’Ing. Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea, l’arch. Guido Puchetti, presidente dell’Ordine degli architetti di Campobasso, la dr.ssa Liliana Smargiassi, presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino, l’ing. Pasquale Marcantonio, il vicesindaco architetto Giuliano Senese. Il sindaco Mario Bellotti farà il saluto introduttivo, mentre il consigliere comunale Michele D’Anselmo trarrà le conclusioni dell’iniziativa.

L'ingresso è gratuito, ma per la normativa anti-Covid, è obbligatoria la mascherina. I posti sono limitati per garantire il distanziamento. L'evento è rivolto in particolare agli addetti ai lavori, imprese e aziende, tecnici progettisti, amministratori di condominio, architetti, geometri, ingegneri e termotecnici che intendono saperne di più sulle opportunità sulle misure di detrazione e sulla cessione del Credito d’imposta derivanti dal DL "Rilancio".

#RipartiamoInsieme #CentroStorico #Superbonus #Sismabonus #TeatroFulvio