PORTOCANNONE. Campagna tesseramento 2020 “Non per l’Io, ma per il Noi”: domenica in piazza a Portocannone. Riprendono le attività politiche della Federazione Pd del Basso Molise - in sinergia con i Circoli Cittadini - da Portocannone.

Domenica 11 ottobre, dalle ore 11 alle ore 13 in Piazza Skanderberg, cittadini, simpatizzanti ed elettori sono invitati a partecipare all'iniziativa del tesseramento 2020 "Non per l'Io, ma per il Noi".

Ripartire dalla piazza non è una scelta casuale. Esprime il desiderio di testimoniare la voglia di rinascita dopo il confinamento di tutte le attività sociali, e quindi anche politiche, a seguito dell'emergenza coronavirus. Manifesta simbolicamente l'idea di un Pd inteso come partito-comunità che riacquista il suo tradizionale carattere sociale e popolare.

L'iniziativa del Circolo Cittadino di Portocannone sarà svolta nel pieno rispetto delle normative anti covid.