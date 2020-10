Giro d'Italia a San Salvo Marina, la viabilità interdetta sulla statale 16

SAN SALVO. San Salvo Marina si veste in rosa domenica prossima, 11 ottobre, per la partenza della nona tappa che condurrà i girini fino all’Aremogna (Roccaraso) per la prima delle frazioni tutte abruzzesi della 103esima edizione del Giro d’Italia.

Il responsabile del servizio del Corpo di Polizia Locale, Vincenzo Marchioli, ha disposto con un’ordinanza la regolamentazione della viabilità che interesserà solo San Salvo Marina.

Ma veniamo nel dettaglio.

Dalle ore 8.00 di domenica 11 ottobre sarà interdetta la circolazione sulla Strada Statale 16 nei tratti di via contrada Stazione (resta possibile la circolazione in direzione Termoli) e via Grasceta, pertanto per raggiungere Vasto da San Salvo l’unica strada percorribile è la Strada Provinciale 181.

Dalle ore 5.00 alle ore 14.00 è vietato il transito e la sosta con rimozione su tutte le strada interne di San Salvo Marina di seguito meglio elencate: via lungomare Cristoforo Colombo, viale Berlinguer, piazza Andrea Doria, via Magellano, via Caboto, via Marco Polo, Via Vespucci, via Baldacci e via Raffaele Paolucci.

“Il provvedimento è stato adottato per ragioni di sicurezza, ma tutto ciò non eviterà di poter assistere alla manifestazione recandosi per tempo a San Salvo Marina per un percorso che può essere raggiunto a piedi o in bicicletta percorrendo la pista ciclabile per assistere alla partenza della carovana rosa” evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca.

“Sarà una domenica mattina speciale di festa – segnala l’assessore allo Sport Tonino Marcello – per applaudire i ciclisti pur con le limitazioni legate al Covid”.