​Quasi 400mila euro di contributi per promuovere i vini molisani nel mondo

CAMPOBASSO. Sono aperti i termini per la presentazione dei progetti regionali inerenti la misura "Ocm Vino, Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 20/21".



Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 23 novembre 2020, al Servizio Economia del Territorio dell'assessorato all'Agricoltura (in via G. B. Vico a Campobasso).

Per i progetti è stato fissato un contributo minimo ammissibile pari ai 20mila euro, mentre in totale al Molise sono stati assegnati per la campagna 20/21 circa 390 mila euro.

Risorse importanti a disposizione delle nostre aziende vitivinicole per finanziare attività di marketing e promozione sui mercati internazionali.

Tutte le info e la documentazione necessaria sono consultabili sul sito del ministero www.politicheagricole.it