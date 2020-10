San Martino in Pensilis, raccolta firme per intitolare la sala consiliare a Mario Totaro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il gruppo consiliare di opposizione al Comune di San Martino in Pensilis, Unione per San Martino, onora la memoria di Mario Totaro.

«Come gruppo consiliare Unione per San Martino, insieme a diversi cittadini, abbiamo deciso di promuovere una raccolta firme per intitolare la Sala consiliare o altro bene pubblico che vorrà decidere il consiglio comunale, al compianto Mario Totaro.

Il primo appuntamento si terrà domani, domenica 11, dalle 10 alle 12.30, in Piazza Umberto I, nelle adiacenze della vecchia casa comunale, ove, se vorrete, potrete venire a sottoscrivere l'iniziativa. Vi aspettiamo e vi ringraziamo sin d'ora.