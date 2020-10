Nuovo contagio a San Martino in Pensilis, Di Matteo: «In isolamento i familiari»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «In seguito ai tamponi effettuati negli ultimi giorni è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra comunità. Sta bene ed è in isolamento insieme alla sua famiglia - lo precisa il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo - si tratta di un contagio avvenuto fuori regione che non ha nulla a che vedere con altri soggetti positivi. Altri familiari sono stati posti in isolamento e l’Asrem provvederà ad effettuare loro i tamponi nei prossimi giorni. Nel contempo registriamo un’altra guarigione tra i soggetti positivi di cluster noti. Pertanto, ad oggi, i casi di positività al Covid 19 continuano ad essere 6. Raccomando a tutti il rispetto rigoroso delle poche ma fondamentali regole per prevenire il contagio, uniche nostre armi a disposizione: il distanziamento, l'utilizzo della mascherina e lavarsi le mani».