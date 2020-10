Santa Croce di Magliano, entro fine anno arriverà la fibra ottica in paese

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Con i tanti “segni arancione” presenti sulle strade di Santa Croce di Magliano si dà il via ai lavori che con molta probabilità entro la fine dell’anno ci permetteranno di avere la fibra ottica nelle nostre case. Nel giro di qualche giorno inizieranno le operazioni di scavo in mini-trincea per la costruzione dell’infrastruttura di posa della fibra, una moderna tecnica poco impattante a cui seguirà il ripristino del manto stradale interessato dagli interventi a carico della ditta operante.Un’altra bella soddisfazione, un altro passo in avantiper la comunità». Parole dell’assessore Pierluigi Di Tommaso a Santa Croce di Magliano.