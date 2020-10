GUGLIONESI. “Io non rischio” Alluvione e Terremoto/Maremoto.

Domenica 11 ottobre Campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile, in edizione social.

L’Organizzazione di Volontariato OdV S.Antonio di Guglionesi aspetta i cittadini sulla pagina facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/groups/293168550807425/ (oppure cercare su facebook “OdV S.Antonio Protezione Civile, Soccorso e Servizi”) per parlare di prevenzione ed autoprotezione

Domenica 11 ottobre torna “Io Non Rischio”, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi Terremoto/Maremoto ed Alluvione.

La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze Io Non Rischio quest’anno diventano Piazze Digitali.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica.

Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto, domenica 11 ottobre, i volontari di protezione civile della OdV S.Antonio di Guglionesi invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.